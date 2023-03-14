Глава Заринского района досрочно покинул пост

Валерий Тимирязев. Фото: сайт администрации Заринского района

Депутаты Заринского района приняли заявление главы муниципалитета Валерия Тимирязева об уходе по собственному желанию.

– Уход главы инсайдеры пророчили и ранее, объясняя свои прогнозы неудачами Тимирязева на управленческом поприще в районе, - пишет «Банкфакс».

Уход чиновника подтвердили в пресс-службе администрации района. Заявление приняли большинством голосов депутатов, присутствующих на сессии. Отставку сам Тимирязев объяснил состоянием здоровья.

В ближайшее время исполнять обязанности главы района будет первый заместитель Светлана Полякова.

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