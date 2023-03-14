В администрации Бийска назначили заместителя главы

Администрация Бийска. Фото: газеты «Бийский рабочий»

В администрации Бийска продолжаются кадровые перестановки. Накануне в должности заместителя главы города по строительству утвердили Дмитрия Зверева.

Еще буквально недавно в его должности была приставка «и.о.», но накануне в карточке чиновника на сайте администрации Бийска произошли изменения. Теперь Дмитрий Зверев официально утвержден в должности заместителя главы города. Он будет курировать деятельность отдела архитектуры и градостроительства, а также МКУ «Управление капитального строительства Администрации города».

Напомним, нового главу Бийска назначили в конце декабря 2022 года. Им стал заместитель главы Смоленского района Алтайского края Виктор Щигрев. По сей день он формирует команду, с которой будет работать в ближайшие несколько лет.

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