41-летнего барнаульца подозревают в убийстве любимой женщины

Подозреваемый задержан Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле следователи задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве женщины, вместе с которой он жил.

Трагедия произошла 12 марта. В тот день подозреваемый дома выпивал вместе со своей сожительницей.

– После того, как мужчина уснул, 48-летняя женщина стала переодеваться, однако сожитель проснулся и поинтересовался, куда уходит его возлюбленная, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Однако она промолчала. У мужчины взыграла ревность, он взял кухонный нож и ударил потерпевшую в шею. От полученного ранения она скончалась прямо на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Расследование продолжается.

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