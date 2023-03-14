У кандидата на пост главы Павловского района выявили проблемы с документами

Выборы главы района могут затянуть Фото: Олег УКЛАДОВ

В Павловском районе Алтайского края готовятся к выборам главы, однако уже сейчас, на стадии проверки анкет у одного из кандидатов нашли проблемы с документами.

– Предположительно, речь идет об управляющей делами администрации муниципалитета Оксане Бронза. По данным источников «Банкфакса», знакомых с ходом процедуры, члены конкурсной комиссии готовы закрыть глаза на имеющиеся в ее документах недочеты на фоне лояльной позиции краевого внутрипола, - пишет издание.

Вместе с тем есть опасения, что это каким-то образом может спровоцировать политический скандал. В сумме это приведет к затягиванию выборной процедуры. Уже сегодня, 14 марта, в районе должно состояться заседание конкурсной комиссии по отбору нового главы муниципалитета. Сейчас пять претендентов.

По словам источника, проблемы с анкетой выявили у Оксаны Бронза. Возможно речь может идти о сведениях в анкете для получения допуска к гостайне. Однако не исключено, что комиссия закроет на это глаза и на следующий этап пройдут все претенденты.