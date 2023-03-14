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НовостиОбщество14 марта 2023 5:52

Владимир Полетаев опубликовал видео с поездки в ЛНР

Участникам СВО передали гуманитарный груз
Источник:kp.ru
Скриншот видео

Скриншот видео

Сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев и председатель Госсобрания Артур Кохоев совершили поездку в Луганскую Народную Республику и встретились с участниками спецоперации из Республики Алтай.

Как рассказал сенатор, участникам СВО передали антидроновые ружья, тепловизоры, генераторы, дроны, монокуляры, бинокли, медицинские аптечки, алтайские деликатесы и даже автомобиль Chevrolet Niva с изображением алтайского волка.

- Мы благодарим, молимся, верим и ждем каждого, кто в это нелегкое время защищает мирных жителей, борется за безопасность нашей Родины, за мирное небо над головой! - пишет сенатор в своем телеграм-канале.

Ранее спикер опубликовал фотографии из поездки. Следить за последними новостями можно на канале Владимира Полетаева.