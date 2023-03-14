В Белокурихе подозреваемый в разбойном нападении несколько дней притворялся, что его нет дома

Изъять удалось только часть денег Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Белокурихе полицейские несколько дней не могли поймать подозреваемого в разбойном нападении, потому что он притворялся, что его нет дома.

Заявление о нападении поступило от сотрудника торговой точки. Выяснилось, что неизвестный мужчина, которому на вид около 50 лет, с предметом, похожим на пистолет, открыто похитил из кассы 35 тысяч рублей.

Со слов продавца полицейские составили фоторобот, а также отсмотрели записи с камер наблюдения и вычислили маршрут злоумышленника. А позже стала известна и его личность – это местный 45-летний житель.

– По предварительной информации, после совершения разбоя мужчина решил скрыться от правоохранительных органов, дабы избежать уголовного преследования. Для этого он приобрел на похищенные деньги продукты и спиртное с запасом на несколько дней и закрылся в доме, который снимал у своих родственников, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Он старался не передвигаться по дому, свет не включал и никуда не выходил. В общем, делал вид, что его нет. Но обмануть полицейских не удалось и они все же задержали налетчика. Изъять у него удалось только 19 тысяч рублей. Остальное он потратил. Сейчас подозреваемый под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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