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НовостиОбщество13 марта 2023 13:24

В Барнауле бывшую сотрудницу банка осудили за мошенничество

Женщину приговорили к условному сроку
Герман Архаров
Всего бывшая работница банка похитила более 3 млн рублей

Всего бывшая работница банка похитила более 3 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле экс-сотрудницу банка осудили за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

По данным ведомства, женщина составляла фиктивные заявления от имени клиентов банка на перечисление денег. Документы передавала коллегам, которых вводила в заблуждение, и в итоге получала деньги на свои счета. Всего бывшая работница банка похитила более 3 млн рублей.

Суд приговорил жительницу краевой столицы к условному сроку.