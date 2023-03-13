В Барнауле бывшую сотрудницу банка осудили за мошенничество

Всего бывшая работница банка похитила более 3 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле экс-сотрудницу банка осудили за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

По данным ведомства, женщина составляла фиктивные заявления от имени клиентов банка на перечисление денег. Документы передавала коллегам, которых вводила в заблуждение, и в итоге получала деньги на свои счета. Всего бывшая работница банка похитила более 3 млн рублей.

Суд приговорил жительницу краевой столицы к условному сроку.