Жителей Алтайского края просят сообщать о торговле наркотиками

Нароктики Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

До 24 марта в Алтайском крае проходит первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью». Об этом пишет региональное управление МВД.

Главная цель мероприятия – привлечение внимания к проблеме и ее профилактика, помощь в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

За два месяца в Алтайском крае уже пресекли 686 преступлений которые связаны с незаконным оборотам наркотиков, в том числе 567 тяжких и особо тяжких и 433 - связанных со сбытом. В суд направили 369 уголовных дел, изъяли 65,6 килограммов наркотических средств.

Всех, кто что-либо знает о том, где торгуют наркотиками, просят звонить по номеру 8 (3852) 630-315 (круглосуточно). Также можно обращаться в полицию по телефону 102.

Ранее мы писали, что житель Алтая обустроил в бараке нарколабораторию.