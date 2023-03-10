Житель Алтая обустроил в бараке нарколабораторию

Правоохранители возбудили уголовные дела Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Рубцовске правоохранители при силовой поддержке спецподразделения задержали 22-летнего мужчину, которого обвиняют в том, что он создал нарколабораторию в одном из городских бараков. Об этом сообщает региональное управление МВД

По версии полиции, мужчина арендовал помещение в бараке, а в надворных постройках изготавливал запрещенные вещества, которые незаконно сбывал на территории Рубцовска и Барнаула. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли канистры с жидкостями, стеклянные емкости, перчатки, тазы, ведра, лопатки и другое оборудование, которое использовалось для изготовления наркотиков.

– Также изъяли вещество общей массой 837 граммов, которое, согласно заключению эксперта, содержит в своем составе N-метилэфедрон, – пояснили в МВД.

Как предварительно установили полицейские, мужчина официально нигде не работал и ранее не привлекался к уголовной ответственности. В мае прошлого года рубцовчанин стал «закладчиком» от одного из запрещенных интернет-магазинов. Горожанин не остановился на этом и в январе начла сам производить запрещенные вещества, выполняя инструкции анонимных кураторов. По предварительной информации, за десять месяцев мужчина успел заработал около двух миллионов рублей.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств: по ч. 3 ст. 30, пункту «б» ч. 3 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу.

Напомним, ранее мы писали о том, что алтайские полицейские задержали группу наркосбытчиков, действовавшую в Сибири и на Урале. Всего из незаконного оборота в общей сложности удалось изъять около килограмма «синтетики». По предварительным данным, группа могла действовать более полугода, наркотики незаконно продавали через один из нелегальных интернет-магазинов.

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