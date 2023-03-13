Подрядчика для реконструкции парков ищут в Барнауле

Подать заявки на аукцион можно до 20 марта Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле продолжается аукцион по выбору подрядной организации для благоустройства парков «Центрального» и «Юбилейного». На эти цели готовы потратить более 235 млн рублей. Сведения разметили на сайте zakupki.gov.ru.

Подать заявки на аукцион можно до 20 марта. Из документов следует, что за 235,1 млн рублей предстоит провести второй этап благоустройства парка «Юбилейного», а также заняться реконструкцией парка «Центральный» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018-2024 годы

Ранее мы подробно рассказывали о том, что сделают в парках Барнаула в 2023 году.