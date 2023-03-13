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НовостиОбщество13 марта 2023 9:41

Подрядчика для реконструкции парков ищут в Барнауле

Цена контракта превышает 235 млн рублей
Герман Архаров
Подать заявки на аукцион можно до 20 марта

Подать заявки на аукцион можно до 20 марта

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле продолжается аукцион по выбору подрядной организации для благоустройства парков «Центрального» и «Юбилейного». На эти цели готовы потратить более 235 млн рублей. Сведения разметили на сайте zakupki.gov.ru.

Подать заявки на аукцион можно до 20 марта. Из документов следует, что за 235,1 млн рублей предстоит провести второй этап благоустройства парка «Юбилейного», а также заняться реконструкцией парка «Центральный» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018-2024 годы

Ранее мы подробно рассказывали о том, что сделают в парках Барнаула в 2023 году.