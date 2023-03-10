По 100 млн рублей на каждый: что сделают в парках Барнаула в 2023 году

Эскиз парка «Центральный» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на благоустройство трех парков в 2023 году планируют потратить более 300 млн рублей – примерно по 100 млн на каждый. Среди них «Изумрудный», «Юбилейный» и парк «Центральный». Что на эти деньги собираются сделать – в материале «КП»

«Изумрудный»: забор со встроенными лавочками и «зеленый пляж»

За несколько лет парк «Изумрудный» в Барнауле превратился в настоящую точку притяжения горожан, что подтверждают цифры – за прошедший год его посетили больше 1,1 млн человек. В 2023-м году работы по благоустройству территории должны дойти до финальной точки.

Преобразится вход в парк. Его отреставрируют, а со стороны пр. Комсомольского сделают новый забор.

В заборе будут сделаны лавочки. Фото: t.me/vvakaev

- Разумеется, будет сохранена колоннада, являющаяся «визитной карточкой» парка. Ее будем реставрировать: штукатурить колонны и помещения касс, делать новую крышу. Будут сохранены и восстановлены столбы ограждения, примыкающие к входной группе и являющиеся частью архитектурного ансамбля. Планируется восстановить и интересную историческую деталь – часы над входом, - рассказал в своем Telegram-канале управляющий парком Владислав Вакаев.

Забор будет металлическим со своей изюминкой. В него встроят лавочки со стороны проспекта Комсомольского.

Также в «Изумрудном» построят амфитеатр, похожий на римский «Колизей», вместимостью минимум 150 человек. Там можно будет организовывать концерты, мини-спектакли, лекции, праздники и многое другое. Подобных площадок в Барнауле еще нет.

Амфитеатр в парке «Изумрудный» будет вмещать от 150 человек. Фото: t.me/vvakaev

Еще одной зоной отдыха станет «зеленый пляж» на поляне между церковью и прудом, где можно будет устраивать пикники, заниматься йогой, читать книги и просто спокойно отдыхать на газоне.

В этом году в парке намерены восстановить исторический Томский тракт. Это будет мощенная плиткой широкая дорожка шириной 4,5 метра.Тракт протянется через весь парк – от проспекта Сибирского, мимо храма, к пруду.

«Центральный»: ремонт фонтана и озеленение.

В 2023-м году наконец-таки дело дойдет до старейшейго парка города - «Центрального». За его благоустройство в прошлом году голосовали сами барнаульцы.

- В парке «Центральный» планируется заменить плиточное и асфальтовое покрытие, оборудовать детскую площадку, установить освещение, камеры видеонаблюдения, скамейки, урны, качели, высадить деревья, - рассказал заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерий Ведяшкин.

Реконструируют и сердце парка - фонтан. По задумке проектировщиков он будет необычным, разделенным на две части: бьющие вверх столбы на одной половине и водную гладь на другой.

Эскиз фонтана в Центральном парке Фото: пресс-службы администрации Барнаула

«Юбилейный»: дорожки и скамейки

Благоустройство «Юбилейного» по нацпроекту начали в прошлом году. Постепенно из заброшенных зарослей он начал превращаться в облагороженную территорию для отдыха.

В 2023-м там планируется сделать вело-беговую дорожку длинной более 3600 метров. Также появится пешеходная сеть. На территории поставят скамейки, урны и туалеты, появится освещение и видеонаблюдение.

В мэрии отмечают, что в текущем году в Барнауле вновь пройдет интернет-голосование по выбору общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Каждый горожанин сможет принять в нем участие и отдать свой голос за благоустройство одной из территорий города: парка, сквера, улицы, площади и других. Объекты, которые наберут больше всего, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на 2024 год.

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