В Алтайском крае нашли мертвыми четверых человек, пропавших в феврале

Скриншот со страницы vk.com/la_altay Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» обнародовал статистику за 2023 год. По его данным, в феврале в Алтайском крае поступило 26 заявок на поиск пропавших людей.

Из них живыми были найдены 19 человек, а погибшими – четверо. Одна из погибших - 63-летняя жительница поселка Приозерный под Рубцовском. Она исчезла 19 февраля, а тело нашли 21 февраля.

Отмечается, что две заявки на поиски оказались неподтвержденными, а один человек до сих пор не найден.

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