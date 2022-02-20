В Борзовой заимке в лесу нашли тело пропавшего мужчины

Тело вывезли из леса Фото: принтскрин видео.

В лесу у Борзовой Заимки в Барнауле нашли тело, предположительно, ранее пропавшего мужчины. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

- Только что в поселке Борзовая Заимка по адресу улица Геологов, 37А из леса на реку Барнаулку вытащили тело, - рассказали очевидцы.

Сейчас следственный комитет проводит проверку. Смерть мужчины, скорее всего, не носит криминальный характер, однако точная причина станет известна после заключения эксперта.

Уточняется, что тело принадлежит жителю Барнаула. Вчера его заявили без вести пропавшим.