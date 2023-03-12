В Бийске отказались от идеи перекрывать коммунальный мост на время ремонта

Коммунальный мост в Бийске Фото: газеты «Бийский рабочий»

Власти Бийска не будут перекрывать коммунальный мосту на время ремонта, вместо этого там будет организовано реверсивное движение, сообщил в телеграм-канале мэр Виктор Щигрев.

«Прозвучало предложение закрыть переправу, чтобы движение не мешало проводить работу и ходить общественному транспорту. Нет, этого не будет! В проектно-сметной документации ясно сказано, что должно быть организовано реверсивное движение», - заявил градоначальник.

Он отметил, что это решение также не позволит избежать ряда неудобств. Однако вариант наиболее предпочтителен.

Напомним, ремонт коммунального моста в Бийске начнется в 2023 году.

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