Коммунальный мост в Бийске могут закрыть для личного транспорта

Коммунальный мост. фото: Сергей Кулыгин,

Бийск готовится к ремонту коммунального моста, но для этого его придется перекрыть. Главная проблема заключается в транспортной логистике, ведь именно через эту переправу проходит основной трафик.

– Исключение в этом случае сделают лишь для автобусов и автомобилей экстренных служб, - эту информацию «Бийскому рабочему» подтвердили в администрации Бийска.

Основная масса бийчан в социальных сетях устроила настоящий народный бунт. Одни предлагают обустроить рядом с коммунальным мостом понтонный и сделать платный проезд. Другие готовы войти в положение и подождать завершения ремонта. как бы то ни было – это вынужденная мера и именно благодаря закрытию переправы, удастся быстрее уложить новый асфальт и вновь запустить движение. Опоры и перекрытия можно будет ремонтировать уже после – это никак не помешает автомобилистам.

Если рассматривать пути проезда, то для бийчан и транзитного транспорта можно использовать обводный мост и понтонник.