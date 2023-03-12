Погода в Алтайском крае 12 марта 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики рассказали о погоде 12 марта в Алтайском крае.

По данным регионального Гидрометцентра, температура днем ожидается от 0 до +5 градусов. А в предгорьях местами до +10. При этом в течение дня прогнозируется похолодание.

Местами возможны дождь и мокрый снег, а на дорогах сильная гололедица. Порывы ветра временами достигнут 15-20 метров секунду.

Температура в Барнауле +2,+4 градуса, также дождь, мокрый снег и гололед.

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