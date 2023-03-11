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НовостиОбщество11 марта 2023 8:12

Житель Алтайского края потратил всего 20 рублей, а выиграл больше миллиона

За выигрышем он еще не обратился
Вера Березовская
Сумма выигрыша жителя региона составил 1 297 690 рублей

Сумма выигрыша жителя региона составил 1 297 690 рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Алтайского края выиграл в лотерею больше миллиона рублей при минимальных затратах. Как сообщает пресс-служба «Столото», он купил лотерейный билет за 20 рублей и стал обладателем суперприза.

Сумма выигрыша жителя региона составил 1 297 690 рублей. Он принимал участие в государственной лотерее «Дуэль». Пока что за своим призом победитель еще не обратился.

Напомним, ранее мы писали о барнаульце, который выиграл в лотерею почти 4 млн рублей.