Житель Алтайского края потратил всего 20 рублей, а выиграл больше миллиона

Сумма выигрыша жителя региона составил 1 297 690 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Алтайского края выиграл в лотерею больше миллиона рублей при минимальных затратах. Как сообщает пресс-служба «Столото», он купил лотерейный билет за 20 рублей и стал обладателем суперприза.

Сумма выигрыша жителя региона составил 1 297 690 рублей. Он принимал участие в государственной лотерее «Дуэль». Пока что за своим призом победитель еще не обратился.

Напомним, ранее мы писали о барнаульце, который выиграл в лотерею почти 4 млн рублей.