Барнаулец выиграл в лотерею почти 4 млн рублей

Участник получил 3,7 млн Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула купил лотерейный билет за 320 рублей и выиграл 3,7 млн. Об этом рассказали в пресс-службе «Столото».

Участник из Алтайского края получил суперприз в лотерее «Рапидо 2.0». Ее тиражи проходят каждые 15 минут (кроме технических перерывов). Для получения суперприза нужно угадать все числа выигрышной комбинации, что и сделал удачливый барнаулец.

Добавим, что всего за 2021 год общая сумма выигрышей участников из Алтайского края в «Столото» составила почти 280 млн рублей.