В Барнауле будут лучше контролировать очистку кровель и тротуаров от наледи

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил усилить контроль за очисткой кровли и тротуаров от наледи Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил усилить контроль за очисткой кровли и тротуаров от наледи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Глава города подчеркнул, что ответственность за расчистку несут управляющие компании, ТСЖ или эксплуатирующие здание организации.

- Необходимо усилить здесь контрольную работу, еще раз провести встречи с управляющими компаниями. Наша задача - обеспечить безопасность людей», - сказал Вячеслав Франк на совещании с главами администрации районов.

В связи с оттепелью и последующим похолоданием в краевой столицее возможно появление гололедах во дворах и льда на крышах зданий.

Напомним, ранее в Барнауле на 13-летнюю девочку сошла лавина с крыши дома.