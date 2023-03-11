Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 марта 2023 6:05

В Барнауле будут лучше контролировать очистку кровель и тротуаров от наледи

Ответственность за расчистку несут управляющие компании, ТСЖ или эксплуатирующие здание организации
Вера Березовская
Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил усилить контроль за очисткой кровли и тротуаров от наледи

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил усилить контроль за очисткой кровли и тротуаров от наледи

Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил усилить контроль за очисткой кровли и тротуаров от наледи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Глава города подчеркнул, что ответственность за расчистку несут управляющие компании, ТСЖ или эксплуатирующие здание организации.

- Необходимо усилить здесь контрольную работу, еще раз провести встречи с управляющими компаниями. Наша задача - обеспечить безопасность людей», - сказал Вячеслав Франк на совещании с главами администрации районов.

В связи с оттепелью и последующим похолоданием в краевой столицее возможно появление гололедах во дворах и льда на крышах зданий.

Напомним, ранее в Барнауле на 13-летнюю девочку сошла лавина с крыши дома.