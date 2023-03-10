В Барнауле на 13-летнюю девочку сошла лавина с крыши дома

С крыши дома сошла наледь и снег Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Прокуратура Железнодорожного района Барнаула начала проверку по факту схода лавины из снега и наледи с крыши двухэтажного дома на 13-летнюю девочку.

ЧП произошло на проспекте Ленина, 149. В результате схода снега с крыши девочка получила травму головы. Ей потребовалась медицинская помощь.

– Также организована и проводится доследственная проверка, ход которой контролируется прокуратурой района, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Следователи проводят проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Им предстоит дать оценку лицам, ответственным за содержание кровли жилого дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщают в СУСК РФ по Алтайскому краю.

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