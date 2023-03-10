Глава СКР Бастрыкин поручил подготовить отчет по первым результатам расследования гибели подростка

Расследование продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить ему о первых результатах расследования дела о гибели 16-летнего подростка.

Напомним, трагедия произошла 7 марта в одном из сел Заринского района. Подросток отмечал день рождения друга в местном доме культуры. Поздно вечером он отправился провожать его, а затем собирался возвращаться к себе домой, но так и не дошел. Его тело нашли только на следующий день с признаками обморожения. Причем как поясняют в СУ СК РФ, он совсем немного не дошел до своего дома.

Уголовное дело было возбуждено по статье 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности». Назначены экспертизы, которые должны установить причину гибели подростка. Расследование продолжается.

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10 марта в небольшом селе Заринского района Алтайского края проходят похороны 16-летнего подростка. Александра (имя изменено. – прим. ред.) будут отпевать в храме. Местные жители не могут поверить в случившееся - молодой человек возвращался с вечеринки, но так и не дошел до дома (подробнее)