Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 марта 2023 7:08

В Барнауле сносят аварийное здание, повредившее «Лексус»

Дом начал разрушаться еще в 2007 году
Анна Усик
Спустя неделю после обрушения крыши здание сносят. Фото: Руслан Данилов

Спустя неделю после обрушения крыши здание сносят. Фото: Руслан Данилов

К ветхому строению, расположенному по адресу Ленина, 131/2 в Барнауле, пригнали технику для того чтобы его наконец-то снести. Об этом сообщил житель соседнего дома.

Напомним, 3 марта обрушилась часть крыши здания, а кирпичи повредили припаркованный рядом «Лексус».

С 2007 года строение разрушалось, а его собственник совершенно не интересовался состоянием своего владения. Жители соседнего дома по адресу Матросова, 3а всерьез переживали за свое здоровье из-за соседства с аварийной малоэтажкой. На место обрушения приезжали сотрудники МЧС и работники городской администрации. Владелец «Лексуса» написал заявление в полицию.

В итоге жители дома были приятно удивлены, что здание наконец-то начали сносить. Теперь их здоровью и имуществу ничего не угрожает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле обломки аварийного дома рухнули на «Лексус»

К счастью, из людей никто не пострадал (подробнее)