В Барнауле сносят аварийное здание, повредившее «Лексус»

Спустя неделю после обрушения крыши здание сносят. Фото: Руслан Данилов

К ветхому строению, расположенному по адресу Ленина, 131/2 в Барнауле, пригнали технику для того чтобы его наконец-то снести. Об этом сообщил житель соседнего дома.

Напомним, 3 марта обрушилась часть крыши здания, а кирпичи повредили припаркованный рядом «Лексус».

С 2007 года строение разрушалось, а его собственник совершенно не интересовался состоянием своего владения. Жители соседнего дома по адресу Матросова, 3а всерьез переживали за свое здоровье из-за соседства с аварийной малоэтажкой. На место обрушения приезжали сотрудники МЧС и работники городской администрации. Владелец «Лексуса» написал заявление в полицию.

В итоге жители дома были приятно удивлены, что здание наконец-то начали сносить. Теперь их здоровью и имуществу ничего не угрожает.

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