В Барнауле обломки аварийного дома рухнули на «Лексус»

У ветхого дома обрушилась крыша. Фото: Руслан Данилов

Жители барнаульского дома по улице Матросова, 3а на днях вздрогнули от грохота. Выглянув на улицу, они увидели, что обрушилась крыша стоящей во дворе аварийной двухэтажки, которая уже несколько лет пустует. Упавшие со стен кирпичи помяли припаркованную рядом машину. К счастью, в этот момент не оказалось рядом людей, иначе бы без жертв точно не обошлось.

- По вечерам стоянка рядом с этим зданием забита машинами. Чудом никто не пострадал, кроме припаркованного «Лексуса», - рассказал «Комсомолке» житель соседнего дома Руслан.

Кирпичи повредили машину. Фото: Руслан Данилов

Ветхое строение в два этажа, стоящее по адресу Ленина 131\2 волнует жителей не первый год. Разваливающее на глазах здание, огороженное бетонными плитами, вот уже много лет является пристанищем для бомжей и бродячих животных.

Здание пустует с 2007 года. Жители, в чьем дворе стоит этот «терем» боятся за свое здоровье, так как им приходиться ежедневно ходить мимо и порой кирпичи падают прямо на дорогу…

На место обрушения приехали сотрудники МЧС. Они порекомендовали не парковать машины рядом с аварийным строением. Прибыла и полиция - приняли заявление у владельца пострадавшей машины, но пояснили, что решать вопрос с ветхим домом они не будут, это вне их компетенции.

- Падают обломки, никого ничего не интересует. Какая-то ленточка висит, большие камни так и остались лежать на парковке, - сетует житель рядом стоящего дома.

Дом разрушается на глазах. Фото: Руслан Данилов

По его словам, на место приезжал сотрудник городской администрации, который лишь развел руками: «Мы ничего сделать не можем, все претензии предъявляйте владельцу».

Кому принадлежит здание, выяснить не удалось, известно лишь то, что владеет им некий предприниматель, которому, по всей видимости, до опасного дома нет никакого дела.

В городской администрации о нежилом доме знают, но как пояснили в пресс-службе, мэрия действительно ничего сделать не может, потому что строение находится в частной собственности.

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