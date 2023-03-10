В АлтГПУ подвели итоги «Турнира победителей»

Фото предоставлено АлтГПУ

На базе института физической культуры и спорта АлтГПУ 2-3 марта впервые состоялся «Турнир победителей» VII Региональной открытой олимпиады по безопасности жизнедеятельности среди студентов. Участниками этого этапа стали сборные команды вузов и учреждений среднего профессионального образования, занявшие первые 10 строк турнирной таблицы первого этапа Олимпиады, прошедшего с 21 по 25 ноября 2022 года.

В «Турнире победителей» участвовали 13 команд из Алтайского края, Удмуртской Республики, Томской, Новосибирской и Оренбургской областей. Участники состязались в теории и практике при прохождении «Полосы безопасности» и перетягивании каната, презентовали творческие номера на тему «Дорога не прощает ошибок!» и видеоролики «Сводки с полей».

Фото предоставлено АлтГПУ

В итоге победу одержала команда Оренбургского государственного педагогического университета. Второе место разделили команды ИФКиС Алтайского государственного педагогического университета и средней школы №49. Третье место заняла команда Глазовского государственного педагогического института им. Короленко.

Несмотря на то, что основной этап «Турнира победителей» проходил в непростых погодных условиях, организаторам и участникам удалось справится со всеми трудностями. Руководитель команды Колледжа АГУ Наталья Карушева поделилась своими впечатлениями:

Фото предоставлено АлтГПУ

- Огромная благодарность организаторам олимпиады – АлтГПУ и ИФКиС, что уделяют внимание столь важной работе – просвещению в вопросах безопасности. Олимпиада проверяет сформированные навыки за время изучения ОБЖ и БЖД. Здесь мы на практике продемонстрировали знания и умения действовать в экстремальных ситуациях. Конкурс позволил получить новый практический опыт и много положительных эмоций.

Мероприятие состоялось при информационной поддержке ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».