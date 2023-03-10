50 камер видеонаблюдения установят в Барнауле до конца года

Совещание в администрации Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В 2023 году в Барнауле установят 50 камер видеонаблюдения. Средства выделят из бюджета города.

Совещание на эту тему провел глава города Вячеслав Франк. О том, где установят камеры, рассказали в мэрии:

– 23 из них - на территориях 11 общественных территорий, в том числе на аллее по улице Георгия Исакова, в Нагорном парке, на набережной Оби, площади Мира, аллее по улице Профинтерна.

Кроме того предстоит серьезное благоустройство парка «Центральный». В нем появится 27 камер.

Напомним, на текущий момент в Барнауле в рамках системы «Безопасный город» за порядком следит уже 141 камера.

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