В Барнауле завели уголовное дело на отца, который ремнем избил дочь

Отец избил дочь ремнем Фото: Анна СЕМИНА

Прокуратура Ленинского района Барнаула провела проверку и выдала постановление на возбуждение уголовного дела в отношении местного жителя, который ремнем избил свою дочь.

– Установлено, что житель Барнаула, находясь у себя дома, в ходе словесного конфликта, нанес своей несовершеннолетней дочери несколько ударов ремнем по ягодицам, - уточняют детали в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре подчеркивают, что родительские права никак не могут противоречить интересам детей: нельзя при воспитании использовать рукоприкладство и другие жестокие методы, нельзя унижать человеческое достоинство, оскорблять, заставлять физически и нравственно страдать.

– Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке, - добавляют в прокуратуре.

В данном случае, отец девочки уже был привлечен к административной ответственности и вновь поднял на нее руку. Как результат – на него завели уголовное дело по статье 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Расследование находится на контроле прокуратуры района.

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