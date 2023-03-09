На Алтае ревнивая жена в WhatsApp оскорбила соперницу и теперь заплатит штраф

Разозленная супруга отправила сообщения с оскорблениями в форме нецензурной брани Фото: Вера Березовская

Жительница Алейского района заплатит штраф три тысячи рублей за оскорбление соперницы в WhatsApp, сообщили в управлении юстиции Алтайского края.

Жена обнаружила в телефоне мужа переписку с другой женщиной. Чтобы та прекратила писать, разозленная супруга отправила сообщения с оскорблениями в форме нецензурной брани.

Мировой судья признал женщину виновной по административной статье «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме» и назначил ей штраф.

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