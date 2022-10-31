Женщину на Алтае оштрафовали за оскорбления соседки в WhatsApp

Жительница села отправила голосовое сообщение Фото: Анастасия Корягина

Жительницу Благовещенского района признали виновной в оскорблении соседки и назначил штраф, сообщили в алтайском управлении юстиции.

Женщина отправила соседке голосовое сообщение с оскорблениями в WhatsApp в июле 2022 года. Причиной стала драка их собак.

- Потерпевшая обратилась в прокуратуру. В ходе проверки голосовое сообщение было воспроизведено. Прокурор вынес постановление о возбуждении дела по ст. 5.61 КоАП РФ – оскорбление, - сообщили в управлении.

Теперь жительница села заплатит 3000 рублей штрафа.