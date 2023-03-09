Жителей Алтая предупредили о новом хитром виде мошенничества

Сотрудники госорганов никогда не запрашивают по телефону данные банковских карт Фото: Александра Сапожкова

В краевом отделении Социального фонда предупредили о новой схеме мошенничества. Жителям Алтая звонят под предлогом назначения пособий и пенсий.

Мошенники просят продиктовать номер карты и ее код якобы для перечисления денег. При этом неизвестные представляются именами реальных сотрудников официальных ведомств.

В Соцфонде подчеркивают, что сотрудники госорганов никогда не запрашивают по телефону данные банковских карт, СМС-пароли и коды подтверждения. Если человек является получателем какой-либо выплаты от фонда, то там уже есть реквизиты. А при назначении других выплат деньги переведут на ту же карту, на которую они поступали ранее.

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