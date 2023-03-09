На Алтае «врач» пытался выманить у 84-летней бабушки более миллиона рублей на операцию

Деньги предназначались якобы на операцию пострадавшей в ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

В Славгороде у 84-летней бабушки неизвестные по хорошо отработанной схеме «Ваш родственник попал в ДТП» пытались похитить более миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.

По словам пенсионерки, на стационарный телефон ей позвонил мужчина и представился врачом. Он сказал, что якобы ее дочь виновна в аварии, в которой сильно пострадала девушка. И родители пострадавшей согласны забрать заявление из полиции, если получат на операцию дочери более миллиона рублей.

- Однако бдительная пенсионерка прекратила разговор и позвонила своей дочери. Та пояснила, что с ней все хорошо и никакой аварии не было. Женщина поняла, что общалась с мошенниками, о чем незамедлительно сообщила в полицию, - рассказали в ГУ МВД.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».