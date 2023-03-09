Барнаульцы в марте смогут наблюдать красивое астрономическое явление – сближение планет

В это время должно быть ясное небо, иначе наблюдения отменят Фото: Олег ПЕТРОВ

24, 28 и 30 марта жители краевого центра смогут увидеть сближение планет, сообщается в группе «Наблюдательный Барнаул».

Так, 24 марта сблизятся молодая растущая Луна и Венера. 28 марта - Луна и Марс, а 30-го числа – Венера и Уран.

- Визуально в композиции это получается красиво. Посмотреть на это можно будет в вечернее время, в эти три даты будут организованы частные публичные астрономические наблюдения на пл. Сахарова, - отмечается в группе.

Однако в это время должно быть ясное небо, в ином случае наблюдения отменят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Две магнитные бури накроют Алтайский край в марте

По уровню обе будут слабыми. Одна из них ожидается 19-го числа (подробнее)