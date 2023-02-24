Две магнитные бури накроют Алтайский край в марте

Некоторые во время магнитных бурь чувствуют недомогание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Две магнитные бури ожидаются в марте на Алтае. Такой прогноз дает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Так, согласно, ее данным, бури накроют регион 6 и 19 числа. По уровню обе будут слабыми. Также в прогнозе отмечены пять дней, когда магнитосфера будет возбужденной: 5, 7, 15, 20 и 21 числа. В остальные дни она будет спокойной.

Уточним, что прогноз дан на 27 дней: с 25 февраля по 23 марта.