По маршруту Барнаул – Черепаново запускают новую электричку с климат-контролем и USB

Новая система видеонаблюдения позволяет контролировать не только обстановку в вагонах, но и внешний периметр. Фото пресс-службу ЗСЖД

По маршруту Барнаул – Черепаново в рейс выйдет новый электропоезд с современным освещением и климат-контролем с системой обеззараживания воздуха, сообщает «Толк» со ссылкой на пресс-службу ЗСЖД.

В электричке установлены сиденья новой конструкции, крепления для велосипедов, имеются USB-разъемы для зарядки телефонов. Также там увеличена площадь тамбуров и улучшена шумоизоляция.

- А новая система видеонаблюдения позволяет контролировать не только обстановку в вагонах, но и внешний периметр, – отметили в пресс-службе.

Кроме того, для пассажиров со слабым зрением установили навигацию, а для маломобильных граждан предусмотрели места для крепления колясок и подъемники.

В первый рейс электричка отправится 10 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поезд насмерть сбил жителя Алтая, который шел вдоль путей в капюшоне

Мужчина шел на работу вдоль железнодорожного полотна, а грузовой поезд приближался сзади. Машинист начал подавать громкие сигналы, однако гражданин не реагировал (подробнее)