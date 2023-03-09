Профессиональный боксер будет консультировать мэра Бийска по вопросам спорта

Вячеслав Шипунов ранее не работал в органах власти Фото: газеты «Бийский рабочий»

Профессиональный боксер Вячеслав Шипунов будет консультировать мэра Бийска Виктора Щигрева по вопросам спорта, сообщает Банкфакс. Спортсмен в феврале был принят на должность советника главы города.

Предполагается, что к Шипунову будут обращаться по ситуациям, связанным со спортивной инфраструктурой, по поводу развития массового спорта, подготовки спортивного резерва. Также мэру понадобятся его консультации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в сфере спорта, строительства и реконструкции спорткомплексов, организации спортивных мероприятий и так далее.

Отмечается, что Вячеслав Шипунов ранее не работал в органах власти, но имеет опыт общественной работы. На сегодня он является президентом Федерации бокса края, а ранее возглавлял ее бийское отделение. Имеет спортивные достижения и награды.

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Вячеслав Шипунов является профессиональным спортсменом, мастером международного класса по боксу. В 2007 году он взял титул чемпиона Европы по боксу среди юниоров (подробнее)