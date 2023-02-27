Пост помощника мэра Бийска занял чемпион Европы по боксу

Фото: «Бийский рабочий»

В Бийске определились с помощником мэра наукограда. Пост на полставки занял чемпион Европы по Бийску Вячеслав Шипунов, сообщили в администрации.

Шипунова представили 27 февраля на планерке в мэрии. Уточняется, что он будет консультировать главу города по ряду общих вопросов.

Вячеслав Шипунов является профессиональным спортсменом, мастером международного класса по боксу. В 2007 году он взял титул чемпиона Европы по боксу среди юниоров. В настоящий момент Шипунов является президентом федерации бокса Алтайского края.

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