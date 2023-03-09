Улицы Бийска превратились в одно сплошное море

Водителям приходилось «плыть», а пешеходам искать места, где перейти дорогу Фото: газеты «Бийский рабочий»

Плюсовая температура, шквалистый ветер и дождь ухудшили дорожную обстановку в Бийске. 8 марта дороги превратились в одно сплошное море, пишет «Бийский рабочий».

В частности, огромные лужи появились на ул. Иртышской, Социалистической, Ленинградской, Матросова и других. Водителям приходилось «плыть», а пешеходам искать места, где перейти дорогу.

Бийчане активно пишут обращения в администрацию, чтобы дорожные службы предприняли меры. В чате мэра города появился комментарий от администрации по обстановке:

- Техника и люди работают. Силы направлены на откачку ул. Ударная 92, Иртышская, Севастопольская. Матросова в районе мебельной фабрики будет откачивается по мере освобождения техники. На Матросова-Можайского выставляется Бийская служба спасения. Что касается Социалистической, то там плюс к ливневке работала и техника.

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