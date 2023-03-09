9 марта на Алтае ожидается небольшой снег и до -5 градусов

Погода в Алтайском крае 9 марта 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики дали прогноз на 9 марта. По их данным, днем ожидается умеренный минус.

Специалисты сообщают, что температура будет держаться в пределах 0,-5 градусов. При этом преимущественно без осадков, лишь по северу и востоку местами небольшой снег и метели, а на дорогах местами сильная гололедица.

- Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, - добавляют синоптики.

10 марта днем потеплеет: ожидается до +4 градусов. Также местами небольшой снег, мокрый снег и гололедица.

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