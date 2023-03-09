Утром 9 марта в Барнауле наблюдались 9-балльные пробки

Пробки в Барнауле 9 марта 2023
Фото: Олег УКЛАДОВ
Утром 9 марта в Барнауле, согласно сервису «Яндекс.Карты», наблюдались 9-балльные пробки.
В частности, серьезные заторы были на пр. Калинина, на ул. Советской Армии, на пересечении ул. Попова с Павловским трактом, на малом Павловском тракте и других.
Скорее всего, причиной огромных пробок стал сильный гололед. После плюсовой температуры 8 марта в Барнауле столбики термометров опустились до -2,-4.
Сейчас пробки достигают пяти баллов.
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