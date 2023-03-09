Утром 9 марта в Барнауле наблюдались 9-балльные пробки

Пробки в Барнауле 9 марта 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 9 марта в Барнауле, согласно сервису «Яндекс.Карты», наблюдались 9-балльные пробки.

В частности, серьезные заторы были на пр. Калинина, на ул. Советской Армии, на пересечении ул. Попова с Павловским трактом, на малом Павловском тракте и других.

Скорее всего, причиной огромных пробок стал сильный гололед. После плюсовой температуры 8 марта в Барнауле столбики термометров опустились до -2,-4.

Сейчас пробки достигают пяти баллов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

9 марта на Алтае ожидается небольшой снег и до -5 градусов

Температура будет держаться в пределах 0,-5 градусов. При этом преимущественно без осадков, лишь по северу и востоку местами небольшой снег (подробнее)