Владимир Путин в Кремле наградил алтайского врача

Медик поблагодарила президента за поддержку здравоохранения Фото: kremlin.ru

8 марта в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручил госнаграду алтайскому врачу Екатерине Арехиной, сообщили в Минздраве края.

- Заместитель главного врача по медицинской части краевой Городской больницы №8 получила почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», - сказали в министерстве.

Врач поблагодарила президента за поддержку здравоохранения и за те позитивные изменения, которые происходят в медицине.

- Наши пациенты в первую очередь нуждаются в сочувствии, понимании, заботе, душевной теплоте. Вероятно, поэтому в нашей профессии очень много женщин, - добавила медик.

Отмечается, что президент 8 марта вручал награды женщинам России – представительницам различных профессий.

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