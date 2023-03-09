Самым красивым городом в женском образе оказался Бийск

Наукоград в образе девушки получился весьма привлекательным. Фото: Нейросеть Midjourney

8 марта издание «Толка» подвело итоги онлайн-голосования за звание самого красивого алтайского города в женском обличии. Победителем стал Бийск.

Журналисты сгенерировали образы 12-ти городов с помощью нейросети Midjourney. Больше всего голосовавшим понравился Бийск. За наукоград в женской ипостаси отдали голоса 18,8% участников опроса.

Второе место досталось Алейску – его поддержало 12,9% проголосовавших. А третье – Новоалтайску (10,6%).

Посмотреть, как выглядят все 12 участниц своеобразного конкурса красоты, можно здесь.

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