Экс-глава спорткомитета Барнаула мог отделаться штрафом по делу о присвоении и растрате

По данным инсайдеров информационного агентства, Каретникова признали виновным в совершении преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 160 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вынесли приговор экс-главе комитета по физкультуре и спорту администрации краевой столицы Алексею Каретникову по делу о присвоении и растрате. Об этом пишет «Банкфакс».

- Уточнить наказание в суде на момент подготовки материала не удалось, однако инсайдеры говорят, что бывший чиновник отделался штрафом, - сообщает издание.

По данным инсайдеров информационного агентства, Каретникова признали виновным в совершении преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Отмечается, что это уже второе подобное дело экс-чиновника. В мае 2022 года суд назначил Каретникову штраф 1,2 млн рублей, но из-за пребывания в СИЗО и под домашним арестом сумму снизили до 750 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что Алексея Каретникова уволили 18 июня 2019 года, когда в кресле главы города еще сидел Сергей Дугин.