Мэр Барнаула поздравил Совет женщин с наступающим 8 Марта

Фото: Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул"

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил Совет женщин с наступающим 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

6 марта мэр принял участие в пленарном заседании Совета женщин при главе города. Вячеслав Франк отметил, что эта организация стал серьезным институтом гражданского общества краевой столицы и с каждым годом диапазон его работы расширяется. Особо он поблагодарил женщин за организацию работы помощи мобилизованным семьям.

В преддверии Международного женского дня мэр вручил представительницам Совета награды правительства Алтайского края и администрации города Барнаула.