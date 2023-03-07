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НовостиОбщество7 марта 2023 2:35

Мэр Барнаула поздравил Совет женщин с наступающим 8 Марта

Он вручил представительницам совета награды правительства края и администрации города
Вера Березовская
Фото: Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул"

Фото: Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул"

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил Совет женщин с наступающим 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

6 марта мэр принял участие в пленарном заседании Совета женщин при главе города. Вячеслав Франк отметил, что эта организация стал серьезным институтом гражданского общества краевой столицы и с каждым годом диапазон его работы расширяется. Особо он поблагодарил женщин за организацию работы помощи мобилизованным семьям.

В преддверии Международного женского дня мэр вручил представительницам Совета награды правительства Алтайского края и администрации города Барнаула.