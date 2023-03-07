Среднемесячная зарплата в обрабатывающей промышленности Алтайского края составила 40 465 рублей

Самые большие заработки в сфере добыче полезных ископаемых Фото: Олег УКЛАДОВ

Среднемесячная заработная плата в обрабатывающей промышленности края по итогам 2022 года составила 40 465 рублей, что почти на 20% больше, чем за 2021 год (33 778 рублей). Об этом сообщил министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка со ссылкой на Алтайкрайстат.

Самые большие заработки в сфере добыче полезных ископаемых – в среднем 65 045 рублей, чуть меньше в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий - 57 842 рубля, также превышает порог в 50 тысяч рублей средняя зарплата у работников производства прочих транспортных средств и оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, химических веществ и химических продуктов В металлургическом производстве и производстве лекарственных средств и материалов средний заработок составляет чуть больше 47 тысяч рублей.

В правительстве края отмечают, что по итогам 2022 года промышленность Алтайского края показала рост - индекс промышленного производства (ИПП) составил 101,9%.

Напомним, ранее глава региона Виктор Томенко сообщил, что в Алтайском крае за 11 месяцев 2022 года заработная плата в обрабатывающей промышленности выросла на 19,5%.