«Губернаторов жалеть не надо». Алтайские эксперты оценили выступление главы региона Виктора Томенко на круглом столе

Виктор Томенко рассказал о том, что уже сделано в соответствии с озвученными главой государства тезисами Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

2 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко стал участником круглого стола Экспертного института социальных исследований «Послание президента: от осмысления к действию». Он рассказал о том, что уже сделано в соответствии с озвученными главой государства тезисами и поделился планами по развитию региона.

«Нас выбрали люди»

Прежде всего, выступление главы региона было посвящено кадровому аспекту развития региона и созданию рабочих мест.

- Экономике нужны высококвалифицированные кадры. Особенно в новой экономической реальности. И эту тему я предлагаю рассматривать не только с позиции «кадры для бизнеса», но, в первую очередь, как рабочие места для людей, для развития региона. Больше рабочих мест – выше уровень доходов. Так, в Алтайском крае за 11 месяцев 2022 года заработная плата в обрабатывающей промышленности выросла на 19,5%, – подчеркнул Виктор Томенко.

Кроме того, глава региона вновь поднял тему инвестиций. Которые, опять же, являются важным условием для создания рабочих мест. В этом году регион выйдет на цифру больше 145 миллиардов рублей.

Также губернатор региона отметился ярким ответом на вопрос от представителей СМИ.

- Нам (губернаторам – прим. ред.) не надо сочувствовать, не надо нас жалеть. Нас выбрали люди, мы прошли через выборы, иногда в жёсткой борьбе и сложной обстановке. Мы прошли два ковидных года. Финансово-экономические качели и потрясения нынешнего года.(...)У нас есть наши ресурсы, конкурентные преимущества, на которые мы опираемся — наша страна, наши люди, наша история, наши традиции", – заявил глава региона.

Новые цели

Алтайский политтехнолог Константин Лукин в интервью «Толку» отметил, что тезисы, озвученные в ходе выступления, станут целями, которые необходимо будет достигнуть.

«Это и увеличение числа рабочих мест, и рынки сбыта. И в этом плане участие в круглом столе и было направлено на обеспечение рынков сбыта для алтайских сельхозпроизводителей», — сказал Лукин.

Кроме того, по словам эксперта, Томенко своим выступлением продемонстрировал наличие федеральной поддержки.

По словам вице-спикера краевого парламента Дениса Голобородько, край действительно прошел испытания последних лет. Об этом свидетельствует целый ряд новых социальных инициатив. В их числе новые меры поддержки медработникам, нулевая ставка транспортного налога для ветеранов боевых действий, выплаты сельским специалистам, анонсирование поддержки категории «дети-войны». Политик делает вывод: региональная экономика сохранила свои позиции несмотря на все внешние негативные факторы, при этом региональной управленческой команде удается находить средства и на социальную поддержку жителей.