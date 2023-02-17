Возрождение легенды. В Барнауле открылся культовый ресторан «Русский чай»

Сегодня «Русский чай», или Дом купца Шадрина, – это видный особняк в центре краевой столицы Фото: Виталий БАРАБАШ

16 февраля, спустя годы забвения, вновь распахнул свои двери памятник архитектуры федерального значения - Дом купца Шадрина, где открылся легендарный ресторан «Русский чай». Как пишет «Толк», это самый настоящий портал в историю, где подают лучшие блюда сибирской кухни и различные вариации всеми любимого горячего напитка.

«Русский чай» - гостей встречай!

Сегодня «Русский чай», или Дом купца Шадрина, – это видный особняк в центре краевой столицы с темно-шоколадными фасадами и белым кружевом деревянных карнизов. Хотя еще пару лет назад от истории здесь оставались лишь обломки. Несмотря на то что это здание является ярким представителем деревянного зодчества Барнаула со столетней историей, оно чуть было не кануло в Лету, разрушаясь от старости. По сути, в этом году оно отмечает свое второе рождение.

Открытие культового ресторана «Русский чай» Фото: Виталий БАРАБАШ

На торжественной церемонии собрались ведущие архитекторы, проектировщики, депутаты, представители власти и бизнеса.

– Открытие «Русского чая» – очень знаковое для всех событие. Во-первых, наконец восстановлена архитектурная жемчужина Барнаула, и теперь она украшает старый город. Во-вторых, у нас открылся новый уникальный ресторан, соответствующий культурной идентичности Алтайского края. Появилось яркое и гостеприимное место, куда можно приглашать почетных гостей, чтобы продемонстрировать наши лучшие сибирские традиции, – отметила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Открытие культового ресторана «Русский чай» Фото: Виталий БАРАБАШ

Уникальный шанс

Новую жизнь памятнику архитектуры дала команда под руководством известного барнаульского представителя строительного бизнеса и почетного гражданина города Нодара Шонии. Почти два года назад его строительная компания выкупила на аукционе разваливающийся особняк, чтобы восстановить историю.

– Признаюсь, что покупать объект с настолько богатой историей было волнительно. В первую очередь, из-за ответственности перед городом и его жителями, ведь «Русский чай» – не просто часть истории Барнаула, символ нескольких эпох. С ним связаны воспоминания нескольких поколений горожан, – поделился с присутствующими на церемонии открытия гендиректор компании «Селф» Нодар Шония.

Открытие культового ресторана «Русский чай» Фото: Виталий БАРАБАШ

Проект реставрации разрабатывался под четким надзором известного архитектора Барнаула, настоящего ценителя исторического наследия краевой столицы Александра Деринга. Он буквально по крупицам собирал информацию о первоначальном облике купеческого дома. Возможность вернуть «Русскому чаю» былое величие и красоту эксперт называет редким шансом, подаренным судьбой. Это бесценный подарок к 300-летию города.

Открытие культового ресторана «Русский чай» Фото: Виталий БАРАБАШ

– Это уникальное здание долго пребывало в запустении. Нам даже казалось, что еще года два-три и особняк просто развалится или сгорит. К счастью, этот прекрасный дом доверил себя новому владельцу, благодаря которому нам удалось провести колоссальную работу по восстановлению памятника архитектуры. И теперь он вновь радует всех нас, – отметил Деринг.

Открытие культового ресторана «Русский чай» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Русский чай» находится в туристическом центре Барнаула и обязательно наряду с другими достопримечательностями должен стать точкой притяжения туристов и гостей краевой столицы.

– Восстановление Дома купца Шадрина – это не просто долгожданное, а историческое событие, – заметил глава Центрального района Максим Сабына.

Сибирский дух в деталях

На протяжении многих лет «Русский чай» переходил из рук в руки. Однако ни один из владельцев так и не восстановил этот памятник архитектуры. Когда за дело взялись строители «Селфа», здание начало преображаться на глазах.

– «Русский чай» – уникальный памятник деревянного зодчества начала XX века. Для Барнаула – это бесценный, знаковый объект. Именно он встречает гостей краевой столицы. И теперь Дом купца Шадрина стал достойной визитной карточкой нашего города, – подчеркнул начальник Алтайохранкультуры Александр Урбах.

Открытие культового ресторана «Русский чай» Фото: Виталий БАРАБАШ

Он отметил, что купеческий особняк – не первый памятник архитектуры, восстановленный компанией «Селф» Нодара Шонии. Несколько лет назад строители реанимировали здание культовой гостиницы «Алтай».

Вернув былую красоту, «Русский чай» стал настоящей архитектурной изюминкой города. Бревенчатые стены фасадов приобрели темно-шоколадный оттенок, на окна вернулись аутентичные наличники, восстановлены утраченные фрагменты уникальной резьбы декоративных элементов. Даже балкон на главном фасаде точно такой же, как был сотню лет назад.

Сибирский дух пропитывает все детали интерьера. В текстиле, дереве, металле с использованием высушенных растений - художники наполнили это место магией. Над ним работала команда дизайнеров под руководством автора концепции ресторана Анны Нижегородцевой.

– Дом купца Шадрина овеян легендами и наполнен историей. Мы его превратили в своеобразный портал, в сибирский лес, который пророс в центре индустриального города. В отличие от глухой тайги, он солнечный и овеян яркими и теплыми цветами. Это хорошо видно, если поднять взгляд вверх, где «горят» десятки ярких солнц, – рассказала про интерьеры ресторана дизайнер Анна Нижегородцева.

Открытие культового ресторана «Русский чай» Фото: Виталий БАРАБАШ

Ресторан удивляет не только интерьерными изысками, но и гастрономическими. Команду поваров возглавил амбассадор сибирской и уральской кухни, бренд-шеф из Екатеринбурга Аркадий Кузеванов. А вот десятки, если не сотни, сортов русского чая гостям ресторана будет подавать бренд-шеф бара Павел Субботин. С его подачи в барную карту «Русского чая» включили классические напитки: чай, взвары, лимонады. Помимо этого, в меню вошли авторские коктейли.

Открытие культового ресторана «Русский чай» Фото: Виталий БАРАБАШ

Чем известен «Русский чай»

На церемонии открытия вместо привычного перерезания красной ленточки Нодар Шония, Александр Деринг и Максим Сабына испили ароматного русского чая. Осушенные чайные пары разбили на счастье. Лучшие художники Алтая соберут из них панно.

«Русский чай» - это не просто шедевр деревянного зодчества. Историки отмечают, что у здания очень интересная судьба. Особняк возвели разбогатевшие крестьяне, братья Шадрины, в 1914 году, за три года до революции 1917 года. Несколько лет здесь жила семья Шадриных. В 1920 году купцы уехали сначала из города, а потом эмигрировали в Шанхай. Потом были Америка и Австралия. Возможно, там сейчас живут их потомки.

Открытие культового ресторана «Русский чай» Фото: Виталий БАРАБАШ

Здание было национализировано. На протяжении более полувека в нем размещалось большое число разных учреждений, в том числе образовательных. В 1976 году после пожара особняк реконструировали, отреставрировали и открыли здесь ресторан «Русский чай».

- Далеко не все деревянные здания могут похвастаться такой красивой, интересной и уникальной архитектурой. Поэтому восстановленный памятник – не просто некий объект, а настоящий символ, с которым мы теперь можем ассоциировать наш город. Долгое время таким символом был Дом под шпилем. Но это пример архитектуры XX века, – рассказал историк, начальник кафедры теории и истории права и государства БЮИ Михаил Тяпкин.

Открытие культового ресторана «Русский чай» Фото: Виталий БАРАБАШ

Ресторан сибирской кухни и чая уже готов открыть двери гостям, пока в «тестовом» режиме и по предварительному бронированию. Записаться можно по телефону: +7(933) 933 0430. Ресторан находится в историческом центре Барнаула по адресу: проспект Красноармейский, 8.

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