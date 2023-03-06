Ветер 100 км/ч с мокрым снегом ожидается на Алтае 8 марта

Погода 8 марта 2023 в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край придет ураганный ветер до 100 км/ч. Как сообщается на сайте регионального Гидрометцентра, вместе с ветром в крае ожидается мокрый снег.

Штормовое предупреждение будет действовать сутки 8 и ночью 9 марта. По информации синоптиков, местами в крае будут сильные осадки. Ветер усилится до 17-22 метров в секунду, а местами и до 25-28 метров в секунду, что равняется 90-100 км/ч.

Температура днем 8 марта составит от 0 до +6 градусов, а ночь. 9 марта – от -4 до -6 градусов.

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