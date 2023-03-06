СМИ сообщили о возможном увольнении директора горевшего «Нортека»

Пожар на шинном заводе Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле могут уволить директора недавно горевшего «Нортека». Как сообщает «Толк» со ссылкой на работников предприятия, его место может занять заместитель по коммерческим вопросам.

Управляющий директор Владимир Воробьев занимает должность полтора года. Возможный уход может быть связан с выплатами работникам во время простоя после резонансного пожара в конце прошлого года, когда выгорел практически весь цех.

Издание уточняет, что по данным неофициального источника в компании, у руководства могли возникнуть противоречия по поводу выплат: якобы столичное руководство настаивало на выплате двух третей от окладов, а местное - на среднем размере выплаты. Разница значительная - 11 и 40 тысяч соответственно.

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