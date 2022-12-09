Пожар на Шинном заводе в Барнауле 9 декабря 2022 Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ранним утром 9 декабря 2022 на Шинном заводе в Барнауле произошел серьезный пожар. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, во время ликвидации возгорания пожарные спасли троих человек.

Пожар на Шинном заводе в Барнауле 9 декабря 2022 Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

- Работников предприятия в средствах защиты дыхания вывели из опасной зоны. На данный момент пожар локализован, работа продолжается, - отметили в МЧС.

На месте работают пожарные и специалисты газодымозащитной службы. Пожару присвоен третий ранг сложности, в тушении задействованы 115 человек и 35 единиц техники. К счастью, погибших или пострадавших нет.

Пожар на Шинном заводе в Барнауле 9 декабря 2022 Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Напомним, пожар произошел в 04:50 по местному времени в цехе подготовки и переработки резины. Уже к 9 утра площадь пожара достигла тысячи «квадратов». Чтобы справиться с пламенем, пожарным пришлось использовать не только стволы и звенья газодымозащитной службы, но и пожарный поезд.

Пожарный поезд Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожарным приходится бороться с пламенем на морозе ниже минус 25 градусов. Для обогрева личного состава развернули три надувных мобильных модуля с тепловыми пушками.

Пожар на Шинном заводе в Барнауле 9 декабря 2022 Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

- Силы барнаульского пожарно-спасательного гарнизона продолжают работу. Причину случившегося установят эксперты пожарной лаборатории, - подчеркнули в службе.

Пожар на Шинном заводе в Барнауле 9 декабря 2022. Фото: Юлия Харлова

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