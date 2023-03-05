Два человека погибли в аварии на трассе в Алтайском крае

ДТП на трассе. Скриншот видео со страницы vk.com/incident22

Два человека погибли в ДТП в Калманском районе Алтайского края днем 5 марта.

Предварительно установлено, что смертельная авария произошла около 13.30 на 35-м километре трасса А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница Республики Казахстан». Водитель автомобиля Toyota Verossa ехал со стороны Барнаула в направлении Алейска, по пути вылетел на встречку где столкнулся с Hyundai Solaris.

– После чего произошло столкновение автомобиля Volkswagen Passat, следующим со стороны города Алейска в направлении города Барнаула с автомобилем Hyundai Solaris, - сообщают в Госавтоинспекции.

На месте аварии погибли водители «Тойоты» и «Хендай». Это мужчины 1989 и 1955 годов рождения, соответственно. Водитель и пассажир «Фольксвагена» госпитализированы в барнаульскую горбольницу №1. Их личности устанавливаются.

По факту аварии проводят проверку.

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