5 марта на трассе в Алтайском крае произошла серьезная авария

ДТП на трассе. Скриншот видео со страницы vk.com/incident22

В воскресенье, 5 марта, на трассе Рубцовск-Барнаул в Алтайском крае произошло страшное ДТП.

Об аварии рассказали очевидцы. В группе «Инцидент Барнаул» опубликовано видео с места происшествия. Судя по кадрам, в ДТП пострадали как минимум три автомобиля. Их фрагменты разбросаны в радиусе десятков метров. Скорее всего есть пострадавшие, но на текущий момент официальной информации об аварии нет.

Напомним, накануне в Барнауле произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали как минимум пять автомобилей. Они столкнулись под мостом в районе пересечения Павловского тракта и проспекта Строителей.

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