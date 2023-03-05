Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 марта 2023 7:14

5 марта на трассе в Алтайском крае произошла серьезная авария

О пострадавших не сообщается
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
ДТП на трассе. Скриншот видео со страницы vk.com/incident22

ДТП на трассе. Скриншот видео со страницы vk.com/incident22

В воскресенье, 5 марта, на трассе Рубцовск-Барнаул в Алтайском крае произошло страшное ДТП.

Об аварии рассказали очевидцы. В группе «Инцидент Барнаул» опубликовано видео с места происшествия. Судя по кадрам, в ДТП пострадали как минимум три автомобиля. Их фрагменты разбросаны в радиусе десятков метров. Скорее всего есть пострадавшие, но на текущий момент официальной информации об аварии нет.

Напомним, накануне в Барнауле произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали как минимум пять автомобилей. Они столкнулись под мостом в районе пересечения Павловского тракта и проспекта Строителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Массовое ДТП произошло в Барнауле

Утром в субботу, 4 марта, в краевой столице произошла массовая авария (подробнее)